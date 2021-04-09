Коронавирус в Самарской области: 200 новых заболевших и 9 смертей

Данные на 9 апреля 2021 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на 9 апреля 2021 года в Самарской области за сутки подтверждено еще 200 новых случаев заболевания коронавирусом среди местных жителей. Всего в регионе с начала пандемии заболели 57 528 человек.

С начала пандемии на сегодняшний день 54 312 пациентов, которые заразились коронавирусом, успешно справились с заболеванием, в том числе за сутки диагноз был снят у 209 человек.

В Самарской области продолжают ежедневно фиксировать большое количество летальных случаев. Так, за минувшие сутки скончались еще 9 человек. Общее количество смертей достигло отметки 1187.