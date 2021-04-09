В Самаре на 6-ой просеке появится гаражный массив

В Самаре объявлен аукцион на право аренды земельного участка Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Департамент градостроительства Самары объявил аукцион на поиск арендатора земельного участка на 6-ой просеке. Участок площадью 9 474 квадратных метра располагается между 5-ой просекой и ЖК «Рассвет-Премиум».

В документации на сайте госзакупок указано, что участок сдается на 10 лет и 8 месяцев под строительство гаражного массива для индивидуального автотранспорта. Стартовая цена – 1,8 миллионов рублей, шаг – 55,4 тысячи.

Прием заявок продлится до 11 мая, а 17 мая 2021 года будет выбран победитель аукциона.