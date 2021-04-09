Чучело сиамского крокодила. Фото - Самарская таможня

Самарские таможенники изъяли чучело крокодила и редкие кораллы, которые пытались незаконно ввезти в страну. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Самарской таможни.

"Изъятые предметы были направлены на экспертизу, которая установила, что данные экземпляры являются видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения, а именно чучело сиамского крокодила и кораллов отряда Мадрепоровые", - говорится в сообщении.

Чучело крокодила нашли при проверке на авиарейсе из Нянчага, Вьетнам. Кораллы же обнаружили в багаже гражданина, который возвращался с отдыха в Таиланде. Разрешительных документов на кораллы у него не оказалось.

Изъятые находки передали детскому эколого-биологическому центру в Самаре.