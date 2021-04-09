В Самарской области Джульетта получила ножевое ранение от мужа-ревнивца

Мужчине теперь грозит до 12 лет лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Семейный конфликт в Самарской области закончился уголовным дела. Среди потерпевших – 32-летняя Джульетта и ее сын-семиклассник. ЧП произошло 7 апреля в селе, в обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются силовики.

- К счастью, потерпевшие выжили. Женщина получила удар ножом в грудь, ее сын – в спину, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» собственный источник в правоохранительных органах. - Оба в больнице. Предполагаемый нападавший задержан.

Следствие считает, что на жену и сына накинулся с ножом Николай П. – мужчине 44 года, он нигде не работает, в тот вечер был пьян. По предварительным данным, причиной конфликта между Николаем и Джульеттой стала ревность.

Теперь мужчина стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч.3 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью двух и более лиц». Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до 12 лет.