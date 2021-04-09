В Самарской области во время паводка подтопило мост в Красноярском районе

Подтопленный мост в Красноярском районе. Фото - ГУ МЧС России по Самарской области

В Самарской области во время паводка подтопило мост около поселка Кирилинский. Об этом говорится в сообщении регионального МЧС.

- Поступило сообщение о подтоплении низководного моста в районе населенного пункта Кириллинский муниципального района Красноярский, - сказано в сообщении.

Подтопление произошло из-за подъема воды в реке Кондурча. Уровень воды над дорожным полотном составляет 10 см.

В поселок можно проехать двумя объездными путями. Через поселки Малая Каменка, Качкари, Угловой и Красный Яр объезд составит 27 км, через Кондурчинский и Красный Яр - 7 км.

По данным МЧС, эвакуация поселка не требуется, его жизнедеятельность не нарушена, жилые дома в зону подтопления не попадают.

Ранее сообщалось, что подтоплен мост около деревни Малиновый куст.