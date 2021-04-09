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Общество9 апреля 2021 16:57

Проезжую часть на Московском шоссе начнут ремонтировать при благоприятной погоде

Сейчас проводят подготовительные работы для масштабного ремонта
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Московское шоссе начнут ремонтировать, когда установится благоприятная погода

Московское шоссе начнут ремонтировать, когда установится благоприятная погода

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре ремонтировать проезжую часть на Московском шоссе начнут при благоприятных погодных условиях. Об этом говорится в сообщении правительства Самарской области.

- В мае – июне (с наступлением благоприятных погодных условий) подрядная организация приступит к замене изношенного слоя Московского шоссе, - говорится в сообщении.

Ранее в Самаре начался масштабный ремонт Московского шоссе, на котором практически на всем протяжении образовалась крупная колея. Сейчас проводятся подготовительные работы, начинают чинить дорогу на трамвайных путях около Ботанического сада.