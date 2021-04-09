Для поворота с Московского шоссе на проспект Масленникова сделают еще одну полосу

В районе поворота на проспект Масленникова сделают дополнительную полосу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на Московском шоссе сделают дополнительную полосу для поворота на проспект Масленникова. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.

- С понедельника, 12 апреля, планируется приступить к устройству дополнительной полосы движения для поворота направо на проспект Масленникова, - сказано в сообщении.

Ожидается, что дополнительная полоса улучшит пропускную способность на этом участке при повороте направо. Сейчас там можно повернуть на зеленый свет дополнительной секции светофора, однако, движения часто тормозиться из-за расположенной прямо около поворота остановки общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что проезжую часть на Московском шоссе, практически на всем протяжении которого образовалась сильная колея, начнут чинить с наступлением благоприятных погодных условий. В пятницу, 9 апреля, приступят к ремонту асфальта на трамвайных путях около Ботанического сада.