В Самаре починят дорогу на трамвайных путях на Ново-Вокзальной в районе Московского шоссе

Дорогу на пересечении Московского шоссе и Ново-Вокзальной приведут в порядок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре починят дорогу на трамвайных путях на пересечении Московского шоссе и улицы Ново-Вокзальной. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.

- К концу апреля подрядная организация должна выполнить ремонт на пересечении Московского шоссе с улицей Ново-Вокзальной, - сказано в сообщении.

Работы проводятся в рамках масштабного ремонта Московского шоссе, практически на всем протяжении которого образовалась серьезная колея. Сейчас на пересечении Московского шоссе и Ново-Вокзальной из-за сильных неровностей водители значительно снижают скорость, за счет чего тормозится движение. К тому же, не все успевают по кочкам проехать на зеленый свет, и вынуждены останавливаться, преодолев трамвайные пути, чтобы пропустить пешеходов, которые уже начали переходить дорогу на зеленый. Остановившиеся машины при этом мешают транспорту, который едет по Ново-Садовой.

Работы на этом участке будут проводиться в ночное время с ограничением дорожного движения поочередно по полосам.

Ранее сообщалось, что проезжую часть на Московском шоссе начнут чинить с наступлением благоприятных погодных условий. В пятницу, 9 апреля, приступят к ремонту асфальта на трамвайных путях около Ботанического сада. Кроме того, сделают дополнительную полосу для поворота на проспект Масленникова.