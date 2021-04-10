В администрации Самары рассказали, какие частные детские сады могут получить субсидии

Фото: администрации города Самара

В администрации Самары 9 апреля обсудили действующий порядок предоставления субсидий частным образовательным организациям. Эта мера поддержки действует уже несколько лет, что позволяет сделать места в детских садах доступными для максимального количества семей. Размер родительской платы в таких частных учреждениях ограничен и не должен превышать 5960 рублей.

Частные детские сады могут получать бюджетную поддержку за предоставление образовательных услуг и содержание ребенка: присмотр и уход. Получать такую субсидию может любое частное образовательное учреждение, имеющее лицензию.

- С частными детскими садами мы находимся в партнерских отношениях. Органы власти заинтересованы в их деятельности. Сейчас действует порядок субсидирования частных детских садов, который является не только определенной мерой поддержки данных учреждений, но и для родителей воспитанников, - отметила Елена Лапушкина.

Однако экономическая ситуация изменилась, а следовательно и порядок предоставления субсидии нуждается в актуализации. В частности требуется расширение возможностей в части предоставления частными детскими садами дополнительных образовательных услуг. Как раз сейчас рассматривается возможность внесения изменений в соответствующий нормативно-правовой акт. Также в ходе встречи выяснилась необходимость в повышении правовой и финансовой грамотности сотрудников негосударственных образовательных учреждений. Для этого на плановой основе пройдут совместные встречи, на которых профильными ведомствами и структурами будут даваться необходимые разъяснения и консультации.