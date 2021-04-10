Самара, Саратов или Гжатск: в честь Дня космонавтики радиослушатели выберут город, сделавший больше других для Гагарина

Юрий Гагарин. Первый человек в космосе, кумир поколений. Фото: Василий ПЕСКОВ

12 апреля весь мир празднует 60 юбилей первого полета человека в космос. В этот светлый праздник в прямом эфире радио «Комсомольская правда» выбираем город, который больше других сделал для Юрия Гагарина!

Быть может, это Самара - где строился двигатель для Востока-1. Ведь именно в Самарской области планировалось приземление Гагарина, и именно в нашем городе он провел первый вечер на земле после возвращения из космоса. А быть может, больше сделал Саратов, где в итоге приземлился Гагарин. Или Оренбург, где учился первый космонавт планеты. Как насчет Гжатска (ныне Гагарин), где родился Юрий Алексеевич. А какие варианта предложите вы?

12 апреля с 18 до 20.00 устраиваем битву аргументами с участием экспертов и слушателей! Присоединяйтесь. Звоните по телефону прямого эфира 379-39-39, пишите на viber и whatsapp! За лучшие аргументы дарим призы и подарки музея Самара космическая!