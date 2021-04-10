В Самарской области недалеко от поселка Алексеевка столкнулись фуры

Машина сильно пострадала Фото: ГУ МВД России по Самарской области

9 апреля примерно в 08:45 в районе 42 км автомобильной дороги «Обводная г. Самары» столкнулись две фуры. Один из водителей получил серьезные травмы, а на трассе образовалась пробка.

Как отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, 38-летний водитель автомобиля Скания, ехал со стороны поселка Алексеевка в направлении автомобильной дороги «Подъезд к г. Оренбург от автодороги Урал». Машина была с груженым прицепом. По предварительным данным полицейских, водитель неверно выбрал дистанцию до движущегося впереди в попутном направлении автомобиля, в результате чего допустил столкновение с груженым прицепом в составе тягача Скания, которым управлял 34-летний водитель. Автомобиль в это время поворачивал налево.

В результате ДТП 38-летнего водителя срочно госпитализировали. Сейчас сотрудники полиции по факту ДТП проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Всего за 9 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП с пострадавшими. Обошлось без погибших, но 7 человек получили ранения различной степени тяжести.