В Самарской области полицейские вышли на след преступника благодаря ДНК-экспертизе

В ходе проведения следственных действий мужчина признал вину Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В ноябре 2020 года в ОМВД России по Елховскому району поступило сообщение о взломе входной двери частного дома в селе Березовка Самарской области. Дом использовался только летом, как дача.

Со слов заявителя и возможных очевидцев, полицейские установили, что из дома пропало практически все имущество: телевизор, стиральная машинка и различные строительные инструменты. Материальный ущерб составил более 14,4 тысяч рублей.

На месте происшествия полицейские обнаружили и изъяли резиновые перчатки, предположительно оставленные вором. Было возбуждено уголовное дело.

В рамках расследования стражи правопорядка проверили людей, ранее привлекавшихся к ответственности за совершение аналогичных преступлений, и места возможного сбыта похищенного. В результате вышли на след подозреваемого. Им оказался 35-летний местный житель. У него дома нашли часть похищенного имущества. Хотя мужчина утверждал, что бытовые приборы купил у случайного знакомого, он все же был главным подозреваемым в краже.

Полицейские направили перчатки, изъятые на месте преступления в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Как установили эксперты, генетический профиль человека, оставленный на перчатках, изъятых с места происшествия, совпадает с имеющимся в базе ДНК подозреваемого. Мужчина ранее уже был судим за имущественные преступления.

В ходе проведения следственных действий мужчина признал вину, но, дав обязательство о невыезде и надлежащем поведении, в феврале 2021 года скрылся от органов следствия и был объявлен в Федеральный розыск.

Сбежать не получилось, обвиняемого задержали в Тольятти. Сейчас он заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.