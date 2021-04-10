В элитном посёлке в Красноглинском районе Самарской области более 100 человек тушили коттедж

Что стало причиной пожара, установят эксперты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 10 апреля, примерно в 04:04 на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме в коттеджном поселке «Муромский городок-1», что находится в Красноглинском районе Самарской области.

Как сообщили в региональном МЧС, к моменту прибытия сотрудников чрезвычайной службы огонь охватил площадь в 500 кв м. Пожару присвоили повышенный ранг сложности "№ 2".

К тушению дома в элитном поселке привлекли 104 человека и 32 единицы техники.

В 06:37 пожар удалось локализовать на площади 500 кв. м. По предварительным данным, обошлось без погибших и пострадавших нет.

Сейчас экспертам предстоит выяснить причины случившегося.