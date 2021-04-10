В Самаре под грузовым автомобилем провалился асфальт

Фото группы "Подслушано | Самара" (overstory163/vk.com) Фото: СОЦСЕТИ

На улице Венцека в районе дома №1 в Самаре в неприятность попал грузовой автомобиль. Под колесом многотонной машины провалился асфальт и автомобиль застрял. Случившееся попало в объектив камеры прохожих.

На кадрах видно, что яма весьма глубокая. Скорее всего, без посторонней помощи выбраться из западни автомобилю будет не просто. В доме, рядом с которым случилось ЧП, находится супермаркет одной популярной торговой сети. Вероятно, водитель большегруза как раз подвозил туда товары.

Фото и видео случившегося очевидцы выложили в группе «Подслушано | Самара» социальной сети «ВКонтакте». Пользователи сразу же стали строить версии случившегося. По одной из них в ЧП виноваты знаменитые самарские черви, что любят асфальт.

- Внутри спелый асфальт, черви любят только хорошее, - иронизирует Сергей.

- Кроты норы роют, - спорит с ним Денис.

В одном пользователи сети едины, для Самары подобная неприятность далеко не редкость. Ведь под нашим городом много карстовых пустот.