В Самаре водитель с признаками опьянения вылетел на обочину

Машины забрали на штрафстоянку Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре отстранили от управления автомобилем водителя, который странно себя вел и не справился с управлением.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, 10 апреля, около 09.20 в дежурную часть регионального Управления ГИБДД России поступила информация о том, что по улице Солнечной двигается автомобиль «Рено», водитель которого, предположительно находится в состоянии опьянения. Эта информация была оперативно передана сотрудникам 3 роты 1 батальона полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по Самаре.

По предварительным данным инспекторов ГИБДД, 43-летний водитель, не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением, в результате чего, его автомобиль «Рено», тот самый, что вызвал опасения у местных жителей, выехал на обочину. Полицейские также отметили, что у мужчины есть признаки алкогольного опьянения, в частности мужчина вел себя не соответствующее обстановке.

Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Сейчас нарушителя отстранили от управления транспортным средством. В отношении него собран административный материал по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, который направлен в Мировой суд для рассмотрения по существу. Автомобиль забрали на спецстоянку.