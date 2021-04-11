Лобода в шоке: Юная певица из Кинель-Черкасс попала в финал "Голос.Дети"

Юлия Гаврилова оказалась лучшей в тройке Лободы Фото: Личный архив

Юная певица из Кинель-Черкасс Юлия Гаврилова прошла в финал шоу "Голос.Дети". Сначала девушка стала лучшей в тройке девушек из команды Светланы Лободы. За выступлением девушки с трепетом следили все земляки и Юля не подвела. Юлия Гаврилова попала в тройку с Миланой Компаниченко и Анной Качуровской. После того, как прозвучали последние нотки песни, Светлана Лобода объявила свое решение:

- Сегодня я хочу дать возможность остаться в проекте девушке, которая обладает великолепным вокалом, потрясающими внешними данными, которая сможет проявить себя, - отметила Светлана.

В то время, как еще две участницы трио прощались с проектом, Юлю встречали за кулисами команда поддержки с объятиями и радостью.

Но впереди ее ждали новые испытания. Ведь потом пять лучших участников из каждой тройки снова исполняли композиции - и Светлана Лобода должна была выбрать из этой пятерки всего двоих. Из команды Светланы Лободы в финал прошли Влад Тюкин и Юлия Гаврилова. Теперь они поборются за победу с участниками из других команд.

Напомним, что поддерживают Юлю ее родные и друзья. Девушка живет в селе Кинель-Черкассы Самарской области, часто выступает на праздниках и различных мероприятиях, больше всего любит народные песни.

- В селе у нас часто проводят народные праздники, и я на многих выступаю. И даже когда холодно на улице, согревает атмосфера душевности, - рассказывала Юля.

У девушки дедушка был руководителем хора, где пела и ее мама, так что любовь к музыке у девушки в крови.

Команда Лободы

- У меня семья спортивная, мама физик-математик. Брат учится на учителя физкультуры, папа был учителем физкультуры. У нас дружная семья любим проводить время вместе, играть в настольные игры. Мои родители поддерживают увлечение, я играю на фортепьяно и гитаре и пою в хоре, - говорит девушка.

Из команды Светланы Лободы в финал прошли Влад Тюкин и Юлия Гаврилова. Теперь они поборются за победу с участниками из других команд.