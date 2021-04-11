Уголовное дело завели на тольяттинку, которая продавала алкоголь детям

В Тольятти за три месяца выявили больше 20 случаев, когда алкоголь продавали несовершеннолетним. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти полицейские завели уголовное дело на продавщицу магазина на улице Автостроителей. Женщине вменяют статью «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». Все из-за того, что продавщицу поймали во второй раз за продажей горячительных напитков подросткам, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

- Полицейские выявили факт продажи алкоголя 16-летнему подростку. Ранее продавец уже привлекалась к уголовной ответственности за «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Женщина знала, что за повторное нарушение ей будет грозить уголовная ответственность, - говорится в сообщении облМВД.

Всего в Тольятти за три месяца этого года выявили «более 23 фактов», когда алкоголь продавали несовершеннолетним. Когда это было не в первый раз, полиция заводила уголовные дела на продавцов.