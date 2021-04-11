В Самарской области затопило еще один мост

До Мостов можно доехать в объезд. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

На реке Большой Иргиз около населенного пункта Мосты Пестравского района Самарской области частично затопило мост. Высота воды над дорожным полотном – 20 см, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

- Жизнедеятельность населения не нарушена, жилые дома в зону подтопления не попадают, - уточнили в МЧС.

Проехать к Мостам можно через Тяглое Озеро до Пестравки. Протяженность объезда – 20 км.

В МЧС просят жителей быть аккуратными, а в случае ЧС звонить по телефонам 101 и 01, а также по номеру единого телефона доверия ГУ МЧС России по региону (846) 337-72-82.