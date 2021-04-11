Самарская область стала третьей в России по количеству космонавтов

Третье место вместе с Самарским регионом разделили Санкт-Петербург и Иркутская область.

Самарская область разделила третье место с Санкт-Петербургом и Иркутской областью в рейтинге космонавтов. Составили его в «Тинькофф Журнале», там посчитали, сколько советских и российских космонавтов родились в разных регионах России (в расчет не взяли только поселок Звездный, где тренируются покорители космоса).

В Самарской области насчитали четырех человек, которые побывали в космосе. Столько же космонавтов – уроженцев Петербурга и Иркутской области.

А первые два места заняли Москва (15 космонавтов) и Московская область (10).

При этом в рейтинге регионов с наибольшей концентрацией космических названий (количество названий улиц, микрорайонов и т.д. на 1000 топонимов) Самарская область не вошла даже в топ-15.