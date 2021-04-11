В Самарской области «Матиз» протаранил столб

Полиция проводит проверку по факту ДТП. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В аварии в поселке Власть труда в Самарской области пострадала 73-летняя женщина. Она была за рулем «Дэу Матиз» и врезалась в столб, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- Женщина двигалась по улице Новой, в районе дома № 17 она нарушила правила расположения автомобиля на проезжей части и допустила наезд на световую опору, расположенную слева по ходу движения машины, - уточнили в главке.

Бригада скорой помощи отвезла автомобилистку в больницу, где ее госпитализировали. Полиция проводит проверку по факту ДТП.