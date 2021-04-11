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Происшествия11 апреля 2021 18:43

В Самарской области «Матиз» протаранил столб

За рулем была 73-летняя женщина, она в больнице
Дмитрий КРИВЕНЦОВДмитрий КРИВЕНЦОВ
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Полиция проводит проверку по факту ДТП.

Полиция проводит проверку по факту ДТП.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В аварии в поселке Власть труда в Самарской области пострадала 73-летняя женщина. Она была за рулем «Дэу Матиз» и врезалась в столб, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- Женщина двигалась по улице Новой, в районе дома № 17 она нарушила правила расположения автомобиля на проезжей части и допустила наезд на световую опору, расположенную слева по ходу движения машины, - уточнили в главке.

Бригада скорой помощи отвезла автомобилистку в больницу, где ее госпитализировали. Полиция проводит проверку по факту ДТП.

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