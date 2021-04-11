На новый корпус детской инфекционной больницы в Самаре готовы дать почти 630 млн рублей

Строительство должны закончить до сентября 2023 года. Фото: Яндекс. Карты

В Самаре ищут подрядчика, который построит новый корпус Самарской областной детской инфекционной больницы на улице Шверника. Власти готовы дать на строительство почти 630 млн рублей, которые нужно освоить до 2023 года. Новый корпус больницы должен быть готов к сентябрю того же года. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Здание должно быть 3-4-этажным. Территорию должны будут начать готовить к строительству корпуса детской инфекционной больницы в марте следующего года. Там начнут вырубку деревьев.

С апреля 2022 года рабочие должны приступить к строительству.

Компанию-подрядчика выберут до 7 мая этого года.