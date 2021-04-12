В одной из больниц Самарской области нашли горох с насекомыми

В крупе завелись вредители Фото: Россельхознадзор Самарской области

Сотрудники Россельхознадзора нашли в одной из больниц в Борском районе запасы гороха с насекомыми-вредителями. Крупа была изъята, а должностных лиц привлекли к ответственности.

Как выяснилось, в медицинском учреждении не контролировали состояние и качество круп во время хранения на складе. В результате этого в запасах гороха завелись насекомые. Специалисты провели лабораторные исследования и выяснили, что в крупе завелись мельничные огневки – вредители хлебных запасов.

По факту выявленного нарушения, организации ГБУЗ СО «Борская центральная больница» выдано предписание на устранение нарушений, а должностных лиц привлекли к административной ответственности по статье 7.18 КоАП РФ.