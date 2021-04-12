В Самаре открыли выставку, посвящённую первому полёту человека в космос

Выставка пройдет на Металлурге в Кировском районе Фото: Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ

12 апреля на территории Аллеи Трудовой Славы (у стелы АО «РКЦ»Прогресс») проходит Выставка «Космическая история», посвящённая 60 юбилею первого полёта человека в космос.

Пришедших ждут выставка музейных экспонатов музея авиации и космонавтики им. С.П. Королева, экспонатов музея Самарского техникума космического машиностроения, выставка творческих работ детей Кировского района, космическая викторина, работа аниматоров, мастер-классы и многое другое.

Праздничная программа начинается в 15:00 и будет длиться до 20:00.

На выставке можно узнать много интересного из мира космоса Фото: Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ