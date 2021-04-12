В Самаре открыли выставку, посвящённую первому полёту человека в космос

Выставка пройдет на Металлурге в Кировском районе
Фото: Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ
12 апреля на территории Аллеи Трудовой Славы (у стелы АО «РКЦ»Прогресс») проходит Выставка «Космическая история», посвящённая 60 юбилею первого полёта человека в космос.
Пришедших ждут выставка музейных экспонатов музея авиации и космонавтики им. С.П. Королева, экспонатов музея Самарского техникума космического машиностроения, выставка творческих работ детей Кировского района, космическая викторина, работа аниматоров, мастер-классы и многое другое.
Праздничная программа начинается в 15:00 и будет длиться до 20:00.
На выставке можно узнать много интересного из мира космоса
Фото: Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ
Детям тоже будет интересно и познавательно
Фото: Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ