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Общество12 апреля 2021 10:51

В Самаре открыли выставку, посвящённую первому полёту человека в космос

Праздничное мероприятие пройдет на Аллее трудовой славы на Металлурге
Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ
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Выставка пройдет на Металлурге в Кировском районе

Выставка пройдет на Металлурге в Кировском районе

Фото: Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ

12 апреля на территории Аллеи Трудовой Славы (у стелы АО «РКЦ»Прогресс») проходит Выставка «Космическая история», посвящённая 60 юбилею первого полёта человека в космос.

Пришедших ждут выставка музейных экспонатов музея авиации и космонавтики им. С.П. Королева, экспонатов музея Самарского техникума космического машиностроения, выставка творческих работ детей Кировского района, космическая викторина, работа аниматоров, мастер-классы и многое другое.

Праздничная программа начинается в 15:00 и будет длиться до 20:00.

На выставке можно узнать много интересного из мира космоса

Фото: Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ

Детям тоже будет интересно и познавательно

Фото: Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ