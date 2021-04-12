В Самарской области за прошедшие выходные пешеходы нарушили ПДД 318 раз

Самарские инспекторы ДПС провели очередной рейд на дорогах региона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области каждую неделю проводятся профилактические мероприятия на автодорогах. Сотрудники ДПС патрулируют дороги региона и выявляют нарушителей ПДД как среди водителей, так и среди пешеходов.

- С 9 по 11 апреля 2021 года в Самарской области было зарегистрировано около 3100 различных правонарушений на дорогах. За три дня сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности 47 пьяных водителей, 270 водителей не были пристегнуты ремнями безопасности во время движения, 108 автолюбителей перевозили детей без специальных удерживающих устройств, более 280 раз водители не пропускали пешеходов на переходе, а сами пешеходы нарушили ПДД 318 раз, - сообщили в ГИБДД по Самарской области.

Помимо этого, инспекторы выявляли автолюбителей, которые нарушили правила технического регламента и «затонировали» передние стекла своего автомобиля. Так, около 350 самарцев получили штраф и сняли «тонировку» в присутствии полицейских.