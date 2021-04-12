В Самарской области по вине пьяного водителя погибла беременная женщина на глазах у своих детей

Автомобиль превратился в груду металла Фото: Ночной Патруль Самара

Около полуночи, 12 апреля, в Кинельском районе Самарской области произошло жуткое ДТП, в котором погибла беременная женщина. Как сообщает «Ночной патруль», в машине погибшей также находились двое её детей.

- ДТП произошло на автодороге Самара-Бугуруслан. Как сообщают очевидцы, нетрезвый водитель вытолкнул с дороги автомобиль, в которой находилась беременная женщина и двое детей, - сообщили активисты «Ночного патруля».

В результате аварии женщина получила травмы несовместимые с жизнью, а твое детей были госпитализированы в больницу.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.