В Тольятти таксиста арестовали за эротическую переписку со школьницей

Мужчина арестован, ему грозит до 20 лет лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

55-летний мужчина задержан в Тольятти по подозрению в растлении малолетней. По версии следствия, 4 марта он на протяжении нескольких часов писал 11-летней девочке на темы сексуальных отношений между мужчиной и женщиной.

- Девочка, которая получала сообщения, учится в четвертом классе. С задержанным она знакома, как и ее мать, но та не знала, что в соцсетях с ее ребенком ведутся столь циничные разговоры на темы секса, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» собственный источник в правоохранительных органах.

Увидев фривольную беседу, мать девочки пришла в ужас и написала заявление. Мужчину задержали. На данный момент известно, что он был судим за грабеж и убийство, в последнее время работал таксистом.

Уголовное дело возбудили по ст.132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера», подозреваемый арестован. Ему грозит от 12 до 20 лет реального лишения свободы.