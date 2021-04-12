В Самаре плюс 61: подробности о коронавирусе в Самарской области на 12 апреля 2021 года

За сутки скончались 5 человек, днем ранее - 39 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В оперативном штабе Самарской области рассказали, где нашли новых заболевших коронавирусом за минувшие сутки. По данным на 12 апреля 2021 года, в регионе коронавирус подтвердился у 197 местных жителей.

Большинство заболевших вновь нашли в Самаре – 61 человек. В Тольятти за сутки заболели 29 местных жителей, в Сызрани – 23, в Чапаевске 15 инфицированных, а в Новокуйбышевске – 10.

179 заболевших были обнаружены при профилактическом обследовании с диагнозом ОРВИ и внебольничная пневмония, 18 пациентов не имели никаких клинических проявлений болезни.

За минувшие сутки в Самарской области скончались 5 человек. Среди них, 69-летний мужчина и женщина 72 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой системы, 81-летний мужчина, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и женщина 90 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек. Также умерла 59-летняя женщина, которая при жизни не имела сопутствующих заболеваний. За весь период пандемии в регионе зарегистрировано 1255 летальных случаев, среди заболевших.