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Происшествия12 апреля 2021 16:44

Двое взрослых и ребенок пострадали от отравления угарным газом в Самаре

Всех пострадавших доставили в больницу
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Отравившихся угарным газом в Самаре доставили в больницу

Отравившихся угарным газом в Самаре доставили в больницу

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Три человека, в том числе ребенок, пострадали от отравления угарным газом в Самаре. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС России по Самарской области.

- В дежурную смену поступило сообщение об отравлении угарным газом 3 человек, в том числе 1 ребенка, в квартире многоквартирного жилого дома, - сказано в сообщении.

Об отравлении информация поступила 11 апреля, в воскресенье, в 13:45. Среди отравившихся 38-летний мужчина, 32-летняя женщина и 8-летний ребенок. Все пострадавшие госпитализированы.

По предварительным данным, утечка произошла из-за неисправности вентиляционного оборудования.

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