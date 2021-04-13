В Самаре с начала года составили 178 протоколов на «антимасочников» в транспорте

В общественном транспорте нужно использовать маски. Фото - администрация Самары

С начала года в Самаре составили 178 протоколов в отношении пассажиров общественного транспорта, которые не одевали маски. Об этом говорится в сообщении городской администрации.

- Всего с начала текущего года проведено уже 472 рейда. Оформлено 178 протоколов на «антимасочников», - сказано в сообщении.

Как отмечают в администрации, воротники и низко опущенный капюшон за маску не считаются. За минувшую неделю составили 19 протоколов на пассажиров, которые категорически не хотели использовать маски.

По последним данным, в регионе с начала пандемии заразились порядка 58 тыс. человек.