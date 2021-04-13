В Самаре планируют благоустроить Комсомольскую площадь рядом с ж/д вокзалом

Рядом с вокзалом всегда много транспорта, поэтому парковка там необходима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В департаменте транспорта Самары рассказали о планах по преображению Комсомольской площади около железнодорожного вокзала. На данный момент всю площадь занимает парковка для автомобилей, а по периметру собираются уличные торговцы.

- На данный момент есть предварительный проект по Комсомольской площади. Этот вопрос рассматривается совместно с ОАО «Российские железные дороги», - ответили в дептрансе.

По словам чиновников, необходимо четко понимать, в каком виде должна быть представлена площадь у вокзала. Кроме того, одним из самых важных вопросов – что делать с автомобилями и парковкой.

Местные жители предложили переадресовать этот вопрос с парковкой самим представителям РЖД.

- Пусть сами себе строят парковку. Тем более есть место на пустыре, где уже много лет обещают построить вторую очередь вокзала, - пишет местный житель.