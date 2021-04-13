В Самарской области за сутки умерли еще 10 заразившихся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре за прошедшие сутки выявили 64 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперштабе.

Во главе списка городов и районов, где больше всего заразившихся в области, также значатся Тольятти (42), Сызрань (18) и Отрадный (11). Всего за сутки в регионе 194 новых случаев.

Всего с начала пандемии в регионе заразились 58 318 человек, из них выздоровели 55 164. Не смогли справиться с коронавирусом 1 265 заразившихся. За прошедшие сутки умерли 10 человек. Среди них четверо мужчин, самому младшему из которых было 36 лет, и шестеро женщин в возрасте от 49-ти до 83 -х лет.