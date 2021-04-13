Михаил Мишустин поддержал предложение студента самарского университета о предпринимательстве в вузах

Михаил Мишустин встретился с лидерами студенческих сообществ авиационных вузов России

В понедельник, 12 апреля, в Московском авиационном институте состоялась встреча премьер-министра Михаила Мишустина со студентами и аспирантами ведущих аэрокосмических вузов страны. В ходе встречи лидер международной студенческой группы по разработке малого межпланетного космического аппарата Артем Гуренков обратил внимание премьер-министра на то, что деятельность современных ученых уже не ограничивается только областью научного поиска и технических разработок.

- Необходимо создать предприятие, чтобы в будущем эта деятельность приносила доход. Кроме того, это должно принести пользу обществу, а также получить моральное удовлетворение от проделанной работы, - сказал в своем выступлении самарский студент.

Артем Гуренков спросил у Мишустина, как он отнесется к тому, чтобы развить предпринимательскую деятельность на площадках университетов. Премьер-министр поддержал эту идею и подчеркнул, что технологический подход к стартапам должен быть инкорпорирован в систему высшего образования РФ.

- Я думаю, что стартапы и акселераторы должны быть рядом со студентам, - ответил Михаил Мишустин.

Премьер-министр пообещал дать поручение Минобрнауки РФ проработать возможность включения в образовательную программу школы стартапов.