В Кинеле столкнулись легковушка и КамАЗ, есть жертвы

От легковушки почти ничего не осталось Фото: СОЦСЕТИ

Сегодня днем, 13 апреля в Самарской области произошла серьезное ДТП. Примерно в 11:50 на автодороге Кинель-Богатое-Борское столкнулись Chevrolet и КамАЗ. К сожалению, не обошлось без жертв.

- По предварительным данным, скончались две женщины. Водитель и пассажир легкового автомобиля, - сообщают в социальных сетях активисты "Ночного патруля".

По предварительной версии, женщина за рулём легковушки выехала со второстепенной дороги на трассу в тот момент, когда по ней двигался КамАЗ. Как рассказали корреспонденту "КП-Самара" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, по факту трагедии проводится проверка.