Семейный подряд: в Тольятти у отца с сыном нашли 10,5 кг наркотиков

Сейчас силовики пытались выяснить, откуда подозреваемые брали товар и как собирались его сбывать Фото: Архив "КП"

В Тольятти арестованы отец с сыном, у которых обнаружили партию синтетических наркотиков.

- Обыск проводили еще 13 февраля в частом доме небольшого села под Тольятти, где живут эти двое, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» собственный источник в правоохранительных органах. – В шкафу нашли полиэтиленовый пакет, внутри – порошок и кристаллы, мы предположили, что это «синтетика».

Эксперты подозрения оперативников подтвердили: сначала в заключении они «опознали» первую партию изъятых веществ, в марте – вторую. В общей сложности отец с сыном хранили у себя в доме более 10,5 кг мефедрона.

Уголовное дело возбудили по факту покушения на сбыт наркотиков в особо крупном размере, оба подозреваемых арестованы. Сейчас силовики пытаются выяснить, откуда «семейный подряд» брал товар и по каким каналам намеревался его сбывать.