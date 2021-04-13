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Общество13 апреля 2021 17:06

Самокат на прокат: в Самаре появился кикшеринг электросамокатов

В Самаре запустили краткострочную аренду самокатов
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Вот такие самокаты можно будет взять на прокат на специальных парковках

Вот такие самокаты можно будет взять на прокат на специальных парковках

Крупнейший шеринг России Whoosh, совместно с министерством культуры Самарской области и администрацией Самары, запустили сервис краткосрочной аренды самокатов – кикшеринг. Самарцы уже знают о существовании в городе каршеринга, где можно арендовать автомобиль, а вот аренда самоката в городе появилась впервые.

- Электросамокаты Whoosh будут расставлены по городу в специальных местах, где они не будут мешать пешеходам или автомобилистам. Арендовать новый вид транспорта можно через специальное приложение в смартфоне, - рассказали в правительстве Самарской области.

В мобильном приложении Whoosh можно ознакомиться с зонами поездок на самокатах, а также узнать о стоимости проката.

- Базовый тариф — 30 рублей за старт и 4рубля каждая следующая минута. На основе базового тарифа будет действовать динамическая тарификация — в зависимости от ряда факторов: спрос, количество самокатов на конкретной парковке, заряд самоката и другие, тариф для конкретного самоката будет меняться как в меньшую, так и в большую стороны, - рассказали владельцы сервиса.

Для жителей Самары, которые впервые решили арендовать самокат, будет действовать скидка по промокоду FIRSTRIDE.