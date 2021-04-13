В Самаре инкассатор украл 1 миллион рублей у банка

Инкассатор не смог расстаться с вверенными ему деньгами банка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение в отношении инкассатора, который украл у банка 1 миллион рублей.

По версии следствия, в марте 2018 года инкассатор получил от сотрудника банка сейф-пакет, в котором находился 1 миллион рублей. Преследуя преступный умысел, мужчина не стал передавать кассиру инкассаторского центра вверенный ему пакет с деньгами, а спрятал его под своей одеждой.

Уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ «Хищение чужого имущества с использованием служебного положения» было направлено в суд для рассмотрения по существу.