В Самаре легковушка "повисла" над огромной ямой

Машина повисла над огромной ямой. Фото - Подслушано Самара

В Самаре во дворе на улице Стара Загора отечественная легковушка еда не провалилась в огромную яму на дороге, буквально повиснув над ней. Фото появилось в группе "Подслушано Самара".

На месте, где стояла легковушкой ВАЗ 2110, вероятно, подмыло грунт под дорожным покрытием, из-за чего произошла просадка и асфальт провалился. Лишь чудом машина не упала в огромную яму, машину убрали при помощи крана.

Пользователи в комментариях шутили, что раз уж предоставилась такая возможность, то можно проверить ходовую часть и поменять колеса на летние, намекая, что машина как будто оказалась вывешена на подъемнике для проведения техобслуживания.

Ранее в Самаре на улице Венцека под грузовым автомобилем также провалился асфальт.