В Самарской области самоизоляцию для пенсионеров старше 65 лет продлили до конца апреля

На улице пенсионерам можно заниматься спортом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самоизоляцию для пенсионеров старше 65 лет в Самарской области продлили до 28 апреля. Об этом говорится в постановлении губернатора.

Самоизоляция действует для профилактики распространения коронавируса. Пожилые жители губернии должны оставаться дома, выходить им можно только в магазин, поликлинику и на прогулку с домашними животными. Разрешено заниматься спортом на улице, в фитнес-клубы и спортзалы при этом ходить нельзя. Также под запретом театры и концерты.

В Самарской области каждый день находят по 200 заразившихся коронавирусом и фиксируют много смертельных случаев, в зоне риска - пожилые граждане, среди них больше всего летальных исходов при заражении.