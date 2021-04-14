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Коронавирус Covid-1914 апреля 2021 7:51

В Самарской области самоизоляцию для пенсионеров старше 65 лет продлили до конца апреля

Выходить можно в магазин, поликлинику и погулять с домашними животными
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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На улице пенсионерам можно заниматься спортом

На улице пенсионерам можно заниматься спортом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самоизоляцию для пенсионеров старше 65 лет в Самарской области продлили до 28 апреля. Об этом говорится в постановлении губернатора.

Самоизоляция действует для профилактики распространения коронавируса. Пожилые жители губернии должны оставаться дома, выходить им можно только в магазин, поликлинику и на прогулку с домашними животными. Разрешено заниматься спортом на улице, в фитнес-клубы и спортзалы при этом ходить нельзя. Также под запретом театры и концерты.

В Самарской области каждый день находят по 200 заразившихся коронавирусом и фиксируют много смертельных случаев, в зоне риска - пожилые граждане, среди них больше всего летальных исходов при заражении.