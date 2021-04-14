Самарским подросткам нельзя ходить в ТЦ без взрослых до конца апреля

Подросткам по-прежнему нельзя одним ходить в торговые центры Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области подросткам по-прежнему нельзя ходить в торговые центры без взрослых. Запрет продлили до 28 апреля, сказано в постановлении губернатора.

Запрет установлен для профилактики коронавируса, чтобы молодые люди не сидели в торговых центрах большими компаниями, а ходили туда только ради необходимости что-то купить вместе с родителями.

Ограничения в регионе пока не снимают из-за большого количества заразившихся - каждый день находят почти по 200 новых случаев коронавируса. Ранее на самоизоляции оставили пенсионеров старше 65 лет.