В Самаре отходы собирает "Экомобиль"

Самарцев к раздельному сбору мусора призывает «Экомобиль», который ездит по городу и собирает отсортированные отходы у жителей.

«Экомобиль» работает в городе почти месяц и забирает у горожан твердые отходы в переработку. В день делает остановки в 4-5 пунктах.

Акция является частью проекта «Единой России» «Чистая страна». Координатор федерального проекта «Чистая страна» по Самарской области Денис Волков пригласил всех самарцев присоединиться к движению за раздельный сбор отходов. Также он призвал сократить потребление одноразовых изделий и приносить их на переработку в передвижной пункт приема.

«Экомобиль» в Самаре продолжит собирать мусор у жителей 4 дня в неделю. Все собранное сырье отправится на переработку и безопасную утилизацию. Собирают твердые отходы, стекла, алюминий, пластик, макулатуру.

Маршрут движения «экомобиля» можно посмотреть по ссылке.