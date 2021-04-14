В Самаре 65-летний водитель попал в больницу, врезавшись в стоящую машину

Пенсионер на "семерке" сильно повредил машину. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре во вторник, 14 апреля, произошла авария с двумя автомобилями, в которой пострадал пенсионер. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полиции, 65-летний водитель на ВАЗ-2107 ехал по улице Рыльской и врезался в припаркованную легковушку «Лифан», в салоне который был 37-летний водитель.

По информации полицейских, пожилой водитель ехал с небезопасной скоростью, из-за чего не сумел вовремя среагировать на припаркованную машину.

С травмами пенсионер был доставлен в больницу. Обстоятельства аварии уточняются, проводится проверка.