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Происшествия14 апреля 2021 13:49

В Самаре на Аминева из асфальта бьет фонтан, в яму провалился внедорожник

На дорогу вытекает кипяток
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Внедорожник провалился в яму на дороге

Внедорожник провалился в яму на дороге

В Самаре из-под асфальта бьет фонтан горячей воды, в образовавшуюся яму провалился внедорожник, сообщили "КП-Самара" очевидцы.

Яма образовалась на улице Аминева около дома под номером 15. Проезжую часть затопляет горячая вода, в одном месте провалился асфальт, куда упал внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.

Ранее в Самаре произошло несколько случаев, когда машины проваливались в крупные ямы на проезжей части. На улице Стара Загора легковушка буквально повисла над огромной ямой, а до этого на улице Венцека под грузовым автомобилем также провалился асфальт.

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