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Происшествия14 апреля 2021 14:33

В Самаре на пересечении улиц Авроры и Гагарина перевернулся легковой автомобиль

ДТП произошло утром, 14 апреля
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Самарцы поделились фотографиями необычной аварии в социальных сетях Фото: Дмитрий Анучкин

Самарцы поделились фотографиями необычной аварии в социальных сетях Фото: Дмитрий Анучкин

Утром, 14 апреля 2021 года, в Самаре на перекрестке Авроры-Гагарина произошло ДТП, в результате которого легковой автомобиль перевернулся на крышу.

- В аварии никто не пострадал. На месте ДТП был составлен административный протокол, - сообщили КП-Самара в пресс-службе регионального МВД.

По словам очевидцев, в аварии участвовали два автомобиля – «Шевроле» и «Рено Дастер». По какой причине одна из иномарок перевернулась неизвестно.

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