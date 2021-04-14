В Самаре на пересечении улиц Авроры и Гагарина перевернулся легковой автомобиль

Самарцы поделились фотографиями необычной аварии в социальных сетях Фото: Дмитрий Анучкин

Утром, 14 апреля 2021 года, в Самаре на перекрестке Авроры-Гагарина произошло ДТП, в результате которого легковой автомобиль перевернулся на крышу.

- В аварии никто не пострадал. На месте ДТП был составлен административный протокол, - сообщили КП-Самара в пресс-службе регионального МВД.

По словам очевидцев, в аварии участвовали два автомобиля – «Шевроле» и «Рено Дастер». По какой причине одна из иномарок перевернулась неизвестно.