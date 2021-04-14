В Самаре возбудили уголовное дело на девушку, которая истязала сына-подростка

У девушки нет высшего образования, возможно, из-за того, что ребенка она родила еще в подростковом возрасте Фото: Соцсети

Еще в пару лет назад Ксения из Самары с гордостью выставляла в интернете фотографии своего ребенка, а в этом году стала фигуранткой уголовного дела о неисполнении обязанностей по его же воспитанию.

- Мальчику семь лет, по нашей информации, примерно с февраля она над ним всячески издевалась и подвергала его жизнь опасности, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» собственный источник в правоохранительных органах.

Что именно Ксения делала с ребенком, опера пока не говорят. Девушке 22 года, у нее нет высшего образования и работы. Ранее на профучетах они нигде не состояла.

13 апреля в отношении нее возбудили уголовное дело по ст.156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», с девушки взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении и отпустили домой. Оставили ли сына с горе-мамашей или забрали в детский дом, пока не известно.