Самарцев возмутил «Мерседес» с номером-перевёртышем на Московском шоссе

Иномарку засняли другие автолюбители Фото: принтскрин видео.

Пользователи социальных сетей активно обсуждают видео, на котором запечатлён «Мерседес», меняющий свой государственный номер с помощью рамки-перевёртыша прямо на проезжей части. По словам автора видео, правонарушение совершено вечером 12 апреля после выезда на встречную полосу движения на пересечении улицы Советской Армии и Московского шоссе.

В комментариях зрители поделились на два лагеря. Одни утверждают, что данное нарушение нужно пресекать и водитель представляет опасность для себя и окружающих. Другие же защищают нерадивого водителя и учбеждены, что каждый должен сам решать как ездить.

Как сообщили в полиции, о данном нарушении им уже известно. Данный проступок попадает под статью 12.2 КоАП РФ («Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков»).

- По факту данной публикации полиция проводит проверку по установлению личности водителя, - сообщили корреспонденту «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.