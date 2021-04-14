В Самаре прививку от коронавируса можно сделать круглосуточно в поликлинике горбольницы №4

В регионе планируют расширить такую практику, ели это будет востребовано
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре на очередном заседании оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, министр здравоохранения региона Армен Бенян сообщил об открытии первого в Самарской области круглосуточного прививочного кабинета.
- В целях доступности вакцинации на базе поликлинического отделения городской больницы №4 на Мичурина, 125 в Самаре открыт круглосуточный прививочный пункт, - сообщил Армен Бенян.
Сделать прививку от коронавируса можно будет круглосуточно, без записи через регистратуру, а в порядке живой очереди. Врачи напоминают, что при прохождении вакцинации пациент должен иметь при себе паспорт, полис и СНИЛС.
Председатель правительства Виктор Кудряшов оценил уникальный формат и предложил Минздраву оценить востребованность такого пункта для дальнейшей практики в регионе.