В Самаре наказали хама-водителя, на которого пожаловались в социальных сетях

Полицейские отреагировали на сообщение в социальных сетях Фото: СОЦСЕТИ

Полицейские Самары проверили информацию, размещенную в социальных сетях. Автор сообщения утверждал, что стал свидетелем того, как на тротуаре хамоватый водитель наехал на девушку, после чего покинул место ДТП до приезда сотрудников полиции.

- ДТП произошло днем, 12 апреля, на улице Партизанская. 56-летний водитель на автомобиле BMW X5 допустил наезд на 32-летнюю женщину, которая стояла на тротуаре, после чего покинул место ДТП, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По факту происшествия сотрудниками ГИБДД были составлены административные протоколы в отношении водителя иномарки по по ч.1 ст.12.27 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием» и ч.2 ст. 12.15 КоАП РФ «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона». Теперь нарушителю грозит штраф в размере трех тысяч рублей.