В Самаре до 2024 года Ракитовское и Московское шоссе соединит новая дорога

Через пару лет построят новую дорогу в Кировском районе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На сайте администрации Самары опубликовали постановление о внесении изменений в муниципальную программу по стимулированию жилищного строительства. Программа рассчитана до 2025 года. Согласно опубликованному постановлению, подписанному главой города Еленой Лапушкиной, в Кировском районе, около 5-й линии 19 км Московского шоссе в 2022 году появится новая дорога.

Строительство улично-дорожной сети, которая соединит Ракитовское и Московское шоссе, будет проходить в три этапа. Так, на первом этапе построят выезд на Московское шоссе, протяженностью 1,2 км, на втором этапе продолжат строительство дороги еще на 900 метров, а на третьем этапе соединят новую дорогу с Ракитовским шоссе.

Согласно документу, первый и второй этапы будут реализованы в 2022 году, а завершится строительство в 2023-2024 годах.

Также в постановлении указана примерная стоимость выполнения работ. Из бюджета на первый этап выделят 139,9 миллионов рублей, на второй – 67,5 миллионов рублей, а на третий – 93,5 миллионов рублей.