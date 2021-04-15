В Самаре и Тольятти почти одинаковое количество заболевших коронавирусом за сутки

За сутки скончались 15 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за минувшие сутки зарегистрировано 196 новых случаев заболевания коронавирусом. В оперштабе рассказали, где нашли новых заболевших на 15 апреля 2021 года.

В Самаре за сутки коронавирус подтвердился у 54 местных жителей, в Тольятти – 45 новых заболевших. В Чапаевке зарегистрировано 15 новых случаев заболевания, а в Сызрани коронавирус подхватили 10 человек.

Из числа новых заболевших, 182 пациента узнали о коронавирусе после прохождения медосмотра с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии. 14 человек не имели никаких клинических проявлений и проходили профосмотр.

Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 58 709 жителей Самарской области.

В регионе снова зарегистрировали большое количество смертей от коронавируса за сутки – 15 случаев. Среди них восемь мужчин в возрасте от 61 до 84 лет и семь женщин в возрасте от 56 до 83 лет. У всех были похожие сопутствующие заболевания, которые затрагивали кровеносные сосуды, сердце и эндокринную систему. Всего за пандемию в Самарской области от коронавируса скончались 1295 человек.