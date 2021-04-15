В Самаре в столкновении трамвая с машиной полицейского виноватым может остаться трамвай

Пока получается, что это водитель трамвая не остановилась вовремя, а полицейский просто мимо проезжал Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем 13 апреля на ул.Арцыбушевской в Самаре столкнулись трамвай Т3, который ехал по четвертому маршруту, и автомобиль Volkswagen Polo. По данным собственных источников «КП-Самара», внутри иномарки в это время находился капитан полиции, который работает в экспертно-криминалистическом отделе городского МВД.

Интересно, что, хотя иномарка находилась впереди трамвая (то есть с большой долей вероятности – на трамвайных рельсах), виноватым в ДТП могу признать водителя трамвая.

По данным собственных источников корреспондентов «КП-Самара» в правоохранительных органах, своему руководству полицейские о ситуации доложили в следующих выражениях:

- Водитель трамвая, двигаясь по ул.Арцыбушевской, не учла скорость движения, не приняла мер для экстренной остановки трамвая, в результате чего допустила столкновение с впереди стоящем автомобилем Volkswagen Polo.

О полицейском его коллеги сообщили, что он был в штатском, на личном автомобиле, трезв и ехал по городу «в свободное от службы время». К слову, ДТП произошло около 3 часов дня и данных о том, что капитан полиции находится в ежегодном оплачиваемом отпуске, нет.

Мужчина получил ушибы и, возможно, травму головы, однако врачи не нашли оснований для его госпитализации.

По факту ДТП назначена проверка, и корреспонденты «КП-Самара» будут внимательно следить за ее результатами.